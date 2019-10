Dlaczego wybieramy grzech pomimo, że nas niszczy? Ks. Piotr Pawlukiewicz

JS 3.10.19 14:03

Nie wybieramy grzechu. Gdybyśmy mieli więcej informacji o Niebie, Czyśćcu i piekle, wtedy ludzie bardziej by myśleli co im się opłaca.

Grzechu nie wybieramy ale jesteśmy zmuszani już od małego przez normy narzucone przez ten świat do pójścia drogą anty-chrześcijańską. Ja sam tak miałem, dopóki nie dowiedziałem się wielu innych cennych informacji. Po prostu, jeżeli ktoś, młody człowiek chodzi do kościoła i widzi jak ci starsi którzy chodzą żyją, to uznaje, że to oni są mądrzejsi i wiedzą lepiej jak dostosować się do świata aby żyć, no bo kto chce kłopotów ? I nie zaryzykują życia naukami Jezusa, choćby nie wiem jak piękne ksiądz kazania prawił.

Pozdr.