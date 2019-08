Dlaczego Trump przełożył wizytę w Polsce? Macierewicz: Prezydent Duda postąpiłby tak samo

Moni 30.8.19 11:18

Tylko niezrównoważeni psychicznie mogli budować obraz prezydenta USA Donalda Trumpa wygłaszającego w Polsce przemówienia i uśmiechającego się podczas okolicznościowych bankietów w sytuacji gdy tajfun Dorian pustoszy wybrzeże Ameryki. Już w tej chwili jego prędkość wiatru to 170 km na godzinę. Facet doskonale wie, w tych oczywistych dla każdego normalnego człowieka, a zwłaszcza przywódcy światowego mocarstwa, gdzie jest jego miejsce.



Obłudni "totalniacy", bardziej zajmujcie się więc wpływem warszawskich fekaliów na wynik najbliższych wyborów. Ludzie z miast, które dotknie wasz płynący Wisłą ściek, dadzą w najbliższych wyborach ocenę waszych obłąkanych poczynań. Bo to, że rynsztok to wasze naturalne środowisko, to już prawie nikt nie ma wątpliwości. Oczywiście, nikt o zdrowych zmysłach. A one nie są wam dane.