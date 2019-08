Dlaczego Trump przełożył wizytę? Ekspert odpowiada

emigrant 30.8.19 17:20

Wizyta Trumpa jest bez znaczenia. Dla polskiej racji stanu jej brak, czy to że nastąpi nic nam nie wnoszą. Od czasu kiedy Stany zaczęły aspirować do roli światowego mocarstwa jesteśmy dla nich bantustanem. Tak nas traktował prezydent Rossocampo vel Rosenfeld vel Rosenveld - dużo obiecać, nic nie zrobić. Niewątpliwie jest to prestiżowy cios dla PiS i tylko tyle. Interesy żydowskie są dalej starannie pilnowane o czym świadczy przyjazd wiceprezydenta. W zasadzie Polska jest w potrzasku z którego na razie nie ma wyjścia. Jak wyglądają rządy niemieckie i rosyjskie w Polsce to już wiemy. A od Żydów i Amerykanów, jak uczy doświadczenie lepiej trzymać się jak najdalej - to też wiemy. Chiny? Nie dziękuję. I jak najdalej od pierwszej linii frontu w przyszłej wojnie! W tej chwili liczy się tylko przetrwanie do odpowiedniej koniunktury.