Dlaczego nie używamy w Eucharystii zwyczajnego chleba?

„Młode chrześcijaństwo wykorzystywało do Eucharystii normalny chleb. To, co było wykorzystywane na co dzień, później było przeistaczane w Ciało Chrystusa. Jednak już w wieku uznano, wykorzystywanie takiego chleba jest zbyt pospolite. Dlatego chciano połączyć zwyczajność z czymś bardziej uroczystym”. Dlaczego w czasie Mszy św. używamy białej hostii, a nie normalnego chleba? Wyjaśnia ks. Piotr Śliżewski: