Dlaczego? Katolickie szkoły otwarte, kościoły - zamknięte

Do paradoksalnej sytuacji doszło w Australii, gdzie katolickie szkoły pozostają otwarte, a katolickie kościoły zawieszają publiczne odprawianie Mszy świętej w związku z epidemią koronawirusa. Biskup Greg O’Kelly ogłosił w czwartek zawieszenie na czas nieokreślony Mszy z udziałem wiernych na całym terytorium Australii Południowej. Kościoły mają pozostawać otwarte jedynie na modlitwę indywidualną. Duchowni jednak nie zaprzestaną udzielania sakramentów wiernym.

W Nowej Południowej Walii, której stolicą jest Sydney, stwierdzono do tej pory około 400 przypadków osób zarażonych koronawirusem. Arcybiskup Anthony Fisher z diecezji Sydney wyraził w liście poparcie dla rządowego planu, by nie zamykać szkół. Abp Fisher uzasadnił to tym, że biskupi zdecydowali się „nie wyłamywać z szeregu” i współpracować z władzami.