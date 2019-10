Dziś Bóg jest osamotniony i opuszczony w wielu kościołach. Kiedy członkowie różnych wspólnot zastanawiają się, co możemy zrobić dla Kościoła, parafii, gdy coraz bardziej do głosu dochodzi akcyjność, Jezus przypomina, że fundamentem wszelkiej akcyjności wspólnot w Kościele musi być budowanie indywidualnej relacji z Nim – relacji miłości, a pierwszym zadaniem – troska to, by Jezus był przez nas coraz bardziej ukochany. Dlaczego Jezus tak bardzo pragnie naszej miłości i dlaczego niektórzy mają problemy z okazywaniem mu miłości – odpowiada ks. Sławomir Kostrzewa w kazaniu wygłoszonym w ramach diecezjalnego dnia skupienia wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Białymstoku, 3 września 2019 r.