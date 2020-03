Dlaczego Hiszpania schodzi na psy, a Polska zamienia się w potęgę?

katolik 4.3.20 8:31

PKB per capita (PPP) liczone w USD:



Polska: 33,472

Hiszpania: 42,12

Niemcy: 54,984



PKB na mieszkańca polski jest 20,53% niższy niż w Hiszpanii i o 39,12% niższy niż w Niemczech.

PKB Hiszpanii jest o 23,39 % niższe niż Niemiec.



No ale może Polski wzrost gospodarczy pomoże?



Polski wzrost 4% przy inflacji 4.4% to w rzeczywistości niewielki spadek: - 0,4%

Hiszpania: wzrost 1.8% przy inflacji 0.8% to wzrost tak na prawdę: 1%



Wyraźnie widać, że Polska gospodarka topnieje, Hiszpańska się po woli ale rozwija, zatem różnice między naszymi krajami się pogłębiają i to bynajmniej nie na korzyść Polski.