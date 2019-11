Dla Zandberga bohaterowie to ,,żydokomuna''

Dr Aloha 3.11.19 16:58

Jaki związek z treścią tej "notki" ma jej tytuł?

Zandberg, jak najbardziej' słusznie zauważył że Łupaszka to zbrodniarz wojenny a Brygada Świętokrzyska to zbrodniarze wojenni i kolaboranci.

Przedziwne jest to prawicowe zamiłowanie to wyszukiwania w życiorysach swoich oponentów wszelkich uchybień do trzeciego pokolenia włącznie i bronienie zbrodni dokonywanych przez waszych idoli.