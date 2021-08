Dla Bidena kwalifikacje znaczenia nie mają! Stanowiska obsadza według klucza LGBT+

„Wygląda na to, że czyjeś kwalifikacje, jeśli chodzi o stanowisko, są nieistotne dla Joe Bidena, który zdaje się zapełniać rząd USA antychrześcijańskimi aktywistami” – stwierdza William Mahoney z „Church Militant”, komentując nominowanie Scotta Millera, który jest homoseksualnym działaczem i filantropem, na stanowisko ambasadora Szwajcarii i Lichtensteinu.

Najsłynniejszą osobą, która jest twarzą agendy LGBT w administracji Bidena, jest dr „Rachel” Levine – transpłciowiec, który jest szefem Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Jak stwierdza Mahoney, „Biden ma zamiłowanie do czerpania z paczki osób LGBT”. Z tej „paczki” znaleźli się w jego rządzie: homoseksualista „Pete Buttigieg, który odpowiedzialny jest za transport, lesbijska rabinka (sic!), która odpowiada za komisję wolności religijnej, dwie lesbijskie aktywistki, które są odpowiedzialne za sądownictwo federalne”.

Wybrany przez Bidena na ambasadora Scott Miller, wraz ze swoim partnerem Timem Gillem, który jest młodszy od niego o niemal trzydzieści lat, „podarowali ponad pół miliona dolarów na rzecz agendy LGBT”. Jak stwierdza Mahoney w swoim reportażu dla „Church Militant”, homoseksualna para „wrzuca tony pieniędzy poprzez Gill Foundation we wszystko, co wiąże się z LGBT”. Przeznaczyli oni w sumie 400.000 dolarów na kampanię prezydencką Bidena, a także „od roku 2010 (...) podarowali miliony dolarów” na rzecz Partii Demokratycznej. Celem Gill Foundation jest też zakazanie terapii konwersyjnej dla tych, którzy chcą zwalczyć u siebie pociąg do osób tej samej płci.

„Choć para twierdzi, że walczy o równość – mówi Mahoney – krytycy zauważają, że w rzeczywistości walczy o ujarzmienie każdego, kto sprzeciwia się naciskowi, by znormalizować perwersję seksualną”. Według reportażu, „para niemal wyłącznie sfinansowała akcję Jamesa Obergefella w Sądzie Najwyższym, która doprowadziła do przełomowej decyzji w roku 2015, by zalegalizować tzw. małżeństwa tej samej płci. Krytycy ponadto przypominają, że Gill – mówiąc o wkroczeniu Gill Foundation do konserwatywnych stanów – powiedział Rolling Stone w roku 2017: Ukarzemy nikczemnych”.

jjf/ChurchMilitant.com