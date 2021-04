Die Zeit: Turcja wpiera Ukrainę i oferuje konkretne wsparcie

- „Gdy Waszyngton, Berlin i Paryż mają dla Ukrainy ciepłe słowa w konflikcie z Rosją, Ankara oferuje konkretne wsparcie” – pisze niemiecki "Die Zeit".

Turcja – jak pisze niemiecki tygodnik - dostarczy Ukrainie drony typu Bayraktar TB-2, które były skutecznie używane w Syrii, Libii i Górskim Karabachu. - Ukraina i Turcja chcą też razem zbudować nowy większy dron, wyposażony w ukraiński silnik, a także produkować silnik dla tureckiego czołgu Altay – czytamy na portalu dw.com.

Sektory zbrojeniowe obu krajów – jak ocenia były doradca władz tureckich Suat Klinikloglu - „dobrze się uzupełniają”. Turcja kupi od Ukrainy system obrony przeciwlotniczej, a Ukraina – cztery korwety od Turcji.

Takie sojusze nie umykają uwadze Moskwy. - „Putin dobrze wie, co ma w ręku przeciwko Erdoganowi: Rosja dostarcza Turcji gaz ziemny i rakiety przeciwlotnicze, buduje elektrownię atomową i oprócz tego wysyła do Turcji turystów” – pisze „Die Zeit”. Jak dodaje, jeśli chodzi o Syrię, to tam też może dojść do napięć pomiędzy Rosją i Turcją, jeśli współpraca Turcji z Ukrainą zostanie oceniona jako przekraczająca dla Moskwy dopuszczalne granice.

Jak ocenia dziennik, działania Ukrainy do nawiązania współpracy z Turcją mogą być wynikiem podejścia USA, które wzywało Ukrainę do znacznego zredukowania korupcji, aby możliwe było zacieśnienie współpracy pomiędzy tymi krajami. Jednak działania Rosyjskie wobec Ukrainy skłoniły administrację USA do zmiany stanowiska, a prezydent Biden zapewnił Zełenskiego „o nieograniczonym wsparciu dla terytorialnej integralności Ukrainy”.

mp/dw.com/die zeit