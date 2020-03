Die Welt: Nie docenialiśmy PiS

3.3.20 16:48

Uśpione to są lemingi, ich wiedza na tematy polityczne w Polsce kończy sie na powielaniu szablonowych "mądrości" tefauenowskich "ekspertów", zresztą, jak widać, ten szkop też tak robi. Porozmawiajcie z jakimś rzeczonym lemingiem na temat sądów, albo praworządności w Polsce, to co usłyszycie to slogany z kodziarskich marszów i memy buraczanego soku z kroku , o niewypełnianiu wyroków TSUE czy strasznych szykan żurka i juszczyszyna.... A 99% z tych lemingów nawet dobrze nie wie co to TSUE i że w Polsce ustawa zasadnicza jest prawem nadrzędnym. A jak wejdzie się z lemingiem w jakieś szczegółowe kwestie, i on zauważy że argument z "kotem Kaczyńskiego", "Misiewiczem" czy "dwoma wieżami" to zwykła bzdura, to leming wyciąga swojego asa z rękawa i dowiadujemy się od niego, że "polityką się nie interesuje". Lemingi niemieckie są takie same, tylko że tamci boją się już sami siebie, mają autocenzurę, a za pomyślenie źle o uchodźcy czy nazwanie pedała pedałem, równa się u nich wykluczeniem ze środowiska i stygmatyzacją do naturalnej śmierci.... w wyniku oczywiście eutanazji