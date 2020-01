Die Welt: Atak Iranu to tak naprawdę propozycja pokojowa

weteran 8.1.20 15:03

Jeśli zostałby przeprowadzony masowy atak rakietowy to żadna obrona przeciwrakietowa nie jest w stanie tego zatrzymać, lub zneutralizować wszystkich rakiet, nawet amerykańska, całkowita obrona to mrzonka dla amatorów. Wywody dziennikarza Hackensberger z "Die Welt", to tylko słaba próba obrony Iranu w dobrej wierze, bo wojna to żadne rozwiązanie.