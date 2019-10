,,Diabeł przeniknie do Kościoła”. Czy synod amazoński to wypełnienie Akity?

Najbardziej wstrząsającym postulatem trwającego w Watykanie synodu amazońskiego jest ten, dotyczące „wzbogacenia” liturgii lokalnymi rytuałami czy obyczajami. Do czego miałoby to prowadzić? W prostej drodze do wykrzywienia Eucharystii tak, by jej elementem stały się szamańskie rytuały. Ale to w Amazonii, a co miałoby wydarzyć się w Europie? Jak wynika z oczekiwań wielu duchownych, szczególnie tych, którzy posługują w krajach, gdzie silne pozostają wpływy protestanckie, liturgia mogłaby ulec zmianie tak, by możliwe stało się wspólne odprawienie Mszy ze wspólnotami chrześcijańskimi. Jak miałoby ono wyglądać? Ważną częścią tej zmiany byłaby oczywiście profanacja Najświętszego Sakramentu. Wspólna Msza Święta zakłada bowiem także udział w konsekracji. W jaki sposób miałby wyglądać ten najważniejszy moment Mszy z udziałem protestantów, niewierzących w transsubstancjację?