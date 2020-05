Dera: PO zrobi wszystko, żeby wybory się nie odbyły. Chcą, żeby Polska przestała być demokracją!

AAAA 27.5.20 11:17

Niestety, PAD zamiast od początku działać ramię w ramię z PiS i naprawiać Rzeczpospolitą, chciał bardzo być prezydentem wszystkich Polaków, jednoczyć dobro ze złem. Puszczał oko do opozycji, knuł z gowinem, nie chciał degradować jaruzelskeigo, bronił hermaszewskiego z orderem lenina; mam nadzieję, że z tego już się wyleczył. Musicie szybko robić to, co jeszcze możecie zrobić bez żadnych złudzeń, co do opozycji - to są łajdacy, których stać na wszystko!!!