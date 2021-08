Demokracji nie będzie. Talibowie ogłaszają Szariat w Afganistanie

Przedstawiciel talibów Wahidullah Haszimi oznajmił dziś w rozmowie z agencją Reutera, że w Afganistanie wprowadzony zostanie Szariat. Najpewniej w kraju będzie rządziła rada, a najważniejszym przywódcą politycznym i religijnym zostanie mułła Hajbatullah Ahundzadeh.

Talibowie oficjalnie poinformowali, że w Afganistanie nie będzie demokracji. Hajbatullah Ahundzadeh przekazał agencji Reutera, że w kraju wprowadzony zostanie Szariat. Przekazał również, że talibowie będą namawiać byłych żołnierzy armii Afganistanu, aby dołączyli do ich ruchu. Najbardziej zależy im na wyszkolonych na Zachodzie pilotach.

Struktura władzy ma być wzorowana na tej sprzed 2001 roku. Najważniejszym przywódcą będzie Hajbatullah Ahundzadeh, którego w rządzeniu wesprze trzech doradców.

- „Wiele kwestii dotyczących tego, jak talibowie będą rządzić Afganistanem, nie zostało jeszcze wyjaśnionych”

- podkreślił rozmówca Reutera.

- „Nie będzie w ogóle systemu demokratycznego, ponieważ nie ma on żadnej bazy w naszym kraju. Nie będziemy dyskutować o tym, jaki rodzaj systemu politycznego wprowadzić w Afganistanie, ponieważ jest to jasne. Będzie to prawo koraniczne (szariat) i koniec”

- zaznaczył.

kak/PAP