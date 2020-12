Demokracja wg Frasyniuka. Wybory? Nie! Władzę trzeba ,,obalić’’

Obecną sytuację polityczną w Polsce w programie „Tomasz Lis” komentował Władysław Frasyniuk. W jaki sposób jego zdaniem opozycja powinna przejąć władzę w Polsce? Nie na drodze demokratycznych wyborów, ale „obalając” demokratycznie wybrany rząd.

- „Kaczyński musi mieć poczucie strachu. Musi mieć lęk, że społeczeństwo go rozliczy. Wszyscy ci, którzy mówią, że to jest nieelegancko, to ja muszę powiedzieć, że bym ich zapytał: Ilu ludzi trzeba zakatować na ulicach, żebyście zrozumieli, że ta poprawność polityczna nas gubi?” – mówił Władysław Frasyniuk w rozmowie z Tomasze Lisem.

- „Taki jest moment, że autorytarną władzę się obala, a nie uprzejmie prosi, żeby odeszła” – dodał.

kak/Twitter, wPolityce.pl