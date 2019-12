Dekomunizacja wojska. MON oczyści armię z czerwonych patronów

Generał Rozłubirski bronił Lwowa w 1939, walczył z hitlerowcami, brał udział w zamachach na Niemców w Warszawie, potem w Powstaniu Warszawskim, za co od dowódcy AK otrzymał Order Virtuti Militari. W przeciwieństwie do różnych Rajsów czy Łupaszek nie mordował polskich ani żydowskich cywilów. Walczył z UPA. Był jednym z organizatorów polskich wojsk powietrznodesantowych. Na pewno bardziej zasługuje na to, żeby jego imię nosiła jakaś jednostka niż to, co zaproponuje Skurkiewicz i jego komisja.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha