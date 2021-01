Dekompozycja w PO. Bielan: Znajomi z Platformy mówią, że to nie ostatni transfer. Nastroje są fatalne

„Joanna Mucha jest niezwykle zasłużonym dla PO politykiem, jednym z liderów, to nie jest szeregowy poseł. Myślę, tak też mówią moi znajomi z PO, że to nie jest ostatni taki transfer” – poinformował polityk Porozumienia Adam Bielan.

Europoseł komentując na antenie Radia Plus opuszczenie Platformy Obywatelskiej przez Joannę Muchę podkreślił, że zarówno w PO, jak i w PSL nastroje są fatalne:

„Ten proces dekompozycji zacząłby się już po wyborach prezydenckich, gdyby nie druga fala w pandemii, zawirowania polityczne w Zjednoczonej Prawicy i nadzieja opozycji na przyspieszone wybory”.

Dalej dodał, że gdy tylko ta nadzieja opadła, politycy opozycji zaczynają myśleć o swojej przyszłości i nie wiążą jej z obecnymi partiami.

W rozmowie pojawił się też temat gazociągu Nord Stream 2. Bielan podkreślił:

„Nam zależy na tym żeby Unia nie oddalała się od Stanów Zjednoczonych. Nie można tego powiedzieć o wszystkich krajach UE. Są takie, którym bliżej do Rosji, co widać po takich działaniach jak kontynuowanie przez Niemcy budowy Nord Stream 2, mimo kolejnych dowodów na to, że Rosja jest autorytarnym reżimem, w którym morduje się politycznych przeciwników”.

Zaapelował do Donalda Tuska, aby Europejska Partia Ludowa przyjęła jednoznaczne stanowisko w kwestii gazociągu.

dam/Radio Plus,Fronda.pl