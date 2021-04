Deklaracja Polski, Litwy i Ukrainy: Ukraina broni granic Europy!

Podczas wizyty w Donbasie wicemarszałkowie parlamentów Polski, Litwy i Ukrainy podpisali wspólną deklarację, w której potępili eskalację konfliktu w Donbasie przez Rosję. Wezwali również do wycofania rosyjskich wojsk spod ukraińskiej granicy.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmasu Litwy Paulius Saudargas i wiceprzewodniczący ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk wspólnie wizytowali ukraińskie wojsko na linii frontu obok Mariupola i miejscowości Szyrokino pod Donieckiem. Na miejscu obecny był także wiceminister obrony Ukrainy Ołeksandr Poliszczuk.

- Niestety, widziałam więcej niż jedną wojnę. Widziałam wojnę nie tylko na Ukrainie, ale też w Gruzji. Według mnie, mają dwie wspólne rzeczy: straszną, przytłaczającą ciszę, która teraz rządzi tam, gdzie kiedyś kwitło życie, i winowajcę, którym jest Rosja, która przyniosła ze na te ziemie sobą ból, zniszczenie, dewastację - powiedziała Małgorzata Gosiewska.

- Bracia, nie jesteście sami. Dzisiaj widzieliśmy na własne oczy problem, który nie jest tylko waszym problemem, ale także problemem całej Europy i całego świata. To nie jest dwustronny konflikt, to agresja jednej strony, a tą stroną jest Rosja. Chcemy zjednoczyć wszystkie nasze wysiłki, by wygasić ten konflikt i pomóc Ukrainie odbudować integralność swoich granic. Dzisiaj widzieliśmy straszne obrazy, i razem musimy to zakończyć! - z takimi z kolei słowami zwrócił się do wojsk ukraińskich Saudargas.

Wiceprzewodniczący parlamentów państw #TrójkątLubelski 🇵🇱🇺🇦🇱🇹 ogłosili w sztabie 128. Samodzielnej Brygady Piechoty Górskiej w Mariupolu wspólne oświadczenie potępiające eskalację zbrojną, popierające europejskie reformy na Ukrainie. pic.twitter.com/maXMYB7pbw

Przedstawiciele Polski, Litwy i Ukrainy wspólnie odwiedzili także inne miejsca w Donbasie.

🇺🇦 Wołnowacha – Wicemarszałek @MMGosiewska 🇵🇱, wiceprzewodniczący @LRSeimas Paulius Saudargas 🇱🇹 i wiceminister @DefenceU Ołeksandr Poliszczuk 🇺🇦 oddali hołd cywilom zamordowanym przez wspieranych przez Rosję separatystów podczas ostrzału pasażerskiego autobusu w 2015 roku pic.twitter.com/bS5okk0W7C

@MMGosiewska odwiedziła katolickie centrum „Arka” w Pionierskiem pod Mariupolem i przekazała pomoc, w tym sprzęt komputerowy zakupiony przez @polskapomoc pic.twitter.com/fl3bF8d06f

jkg/kresy24