Debata TVP. PAD: Minione 5 lat, to był dla Polski dobry czas

-„Pandemia koronawirusa najlepiej pokazała rzeczywiście, kto dzisiaj radzi sobie w Europie. W Europie poradziły sobie i radzą sobie z tą pandemią i wierzę, że sobie doskonale poradzą państwa narodowe. To one stanęły do walki i to one radzą sobie dobrze, tak jak dobrze sobie radzi nasz kraj. UE, KE, inne instytucje europejskie zaspały w sprawie. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy budować wspólnej Europy, bo ona jest projektem bardzo ważnym. Dlatego właśnie napisałem list do koleżanek i kolegów, przywódców europejskich. Ale przede wszystkim w Europie powinniśmy postawić na współpracę. To właśnie dlatego w ramach współdziałania i wsparcia wysłaliśmy grupę naszych lekarzy do Włoch, po to żeby wsparli Włochów w bardzo trudnej wtedy dla nich sytuacji walki z koronawirusem. Wsparliśmy ich, bo Europa powinna opierać się na solidarności. Nie powinna się opierać na konkurencji, na walce interesów, dyktacie silnych, ale powinna się opierać na solidarności, na wzajemnym zrozumieniu i na współpracy” – stwierdził.