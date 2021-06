Data rozpoczęcia szczepień dzieci 12-15 lat już znana

- W związku z decyzjami EMA oraz rekomendacjami Rady Medycznej podjęliśmy decyzję, że od 7 czerwca rozpocznie się szczepienie dzieci od 12 do 15 lat. To ponad 2,5 mln uczniów - powiedział dzisiaj Michał Dworczyk.

– Po dyskusjach, analizie sytuacji i wymianie opinii z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki i na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ustaliliśmy, że na razie wszystkie dzieci będą szczepiły się w punktach szczepień populacyjnych i powszechnych – oświadczył Dworczyk.

Jak przekazał pełnomocnik rządu ds. szczepień, w szkołach szczepienia dzieci rozpoczną się we wrześniu. Prowadzone są także rozmowy na temat podawania preparatów przeciwko COVID-19 dzieciom młodszym.

- Toczą się badania nad dopuszczeniem do szczepień dzieci w wieku 7-12 lat. Jest szansa, że we wrześniu będą wyniki tych badań. Jeżeli okażą się one pozytywne to będziemy w oparciu o rekomendacje Rady Medycznej podejmowali decyzję ws. szczepień młodszych dzieci – poinformował Dworczyk, który zaapelował do wszystkich, aby nie rezygnowali ze szczepień.

- Tempo szczepień utrzymujemy na dobrym poziomie, natomiast namawiamy wszystkich do tego, żeby rejestrować się, korzystać z tej możliwości, bo tutaj widzimy, jeśli chodzi o rejestrację, pewne spowolnienie – powiedział.

