Dariusz Gawin: Polska, kraj sukcesu

Pod koniec tego roku mija niepostrzeżenie ostatnia z dużych rocznic związanych z trzydziestoleciem naszej wolności – chodzi o narodziny polskiego kapitalizmu. W ostatnich dniach grudnia 1989 roku uchwalony został bowiem pakiet ustaw zmieniających gospodarkę, jak mówiono wówczas w koszmarnym, oficjalnym języku PRL-u, „nakazowo-rozdzielczą” w gospodarkę wolnorynkową. Ten pakiet, nazwany wówczas planem Balcerowicza, rozpoczął epokę transformacji, przekształcania realnego socjalizmu w kapitalizm. Okres ten do dziś budzi kontrowersje i spory z racji jego wielkich kosztów społecznych. Zapaść gospodarcza znacznie przekroczyła zakładany przez autora planu poziom, drastycznie zwiększyło się bezrobocie, ożywienie gospodarcze przyszło też później niż prognozowano. Do czarnego legendy tamtego okresu przyczynił się też z pewnością sam Balcerowicz, który absolutne przekonanie o nieomylności łączył z całkowitym brakiem społecznej empatii (tę lukę starał się zapełnić Jacek Kuroń, który politykę socjalną sprowadził w tych brutalnych czasach do rozdawania ciepłej zupy potrzebującym).

Piszę o tym dlatego, że na co dzień pochłania nas nasza mentalna polityczna wojna domowa, która uniemożliwia widzenie procesów w dużej, historycznej skali. Tymczasem spieniona i pełna wirów powierzchnia naszej codziennej polityki pod spodem kryje spokojne i konsekwentnie prące do przodu potężne prądy pozytywnych zmian.

Te trzy dekady wzrostu przerobiły bowiem Polaków z narodu dziejowych pechowców w naród optymistów. I właśnie ten optymizm różni nas zasadniczo o nastrojów panujących na zachodzie naszego kontynentu. We wszystkich bowiem największych krajach zachodniej Europy badania socjologiczne pokazują, że ludzie boją się o przyszłość, że doświadczają jeśli nie spadku poziomu życia, to w najlepszym razie stagnacji, są przekonani o tym, że ich dzieci będą żyły na niższym poziomie niż oni sami. Polacy, niezależnie od tego jak zaciekle się nienawidzą z przyczyn politycznych, zakładają że przyszłość będzie kontynuacją epoki sukcesu, że wzrost narodowego bogactwa i cywilizacyjny przyrost będzie trwał dalej i że wszyscy będą mieli w tym swój udział. Francuzi, Włosi, Niemcy są pesymistami, my jesteśmy optymistami. Oni są defensywni i pełni lęku, my jesteśmy ofensywni, aspiracyjni i pełni modernizacyjnych nadziei.