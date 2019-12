Danuta Dmowska-Andrzejuk nową minister sportu

„ Bardzo się cieszę, mówię to przede wszystkim do pana premiera, że możemy zakończyć okres kreowania rządu. Cieszę się że odbywa się to w sposób tak stabilny. Cieszę się też, że wskazał pan na to stanowisko osobę tak nadającą się do pełnienia tej funkcji. Pani Danuta Dmowska-Andrzejuk jest wspaniałym sportowcem, najlepszą polską szpadzistką”.