Daniel Olbrychski w szpitalu. Aktor miał wypadek

Alojzy Cedzidło 22.11.19 22:56

A co tu jest do ,,poprawiania " Miał wypadek . Kobiety z jej winy nie rozjechał . Będzie na premierze . Pewno w bandażu na głowie. Niech więc wraca do zdrowia . A to uderzenie głową w asfalt może Mu i było potrzebne . Dziwne tylko ,że taki słynny aktor jedzie na skuterze z felernymi światłami. Na ,,bani " przecież nie jechał . Aktorzy tej miary , nie piją .Ale skad .....