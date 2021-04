Daniel Obajtek: Mamy prawo zarządzać Polska Press i będziemy to robić

Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję o zablokowaniu przejęcia Polska Press przez PKN Orlen. Prezes koncernu Daniel Obajtek podkreśla, że jest to decyzja całkowicie bezzasadna. W rozmowie z TVP Obajtek zapewnił, że Orlen ma prawo zarządzać spółką Polska Press i będzie to robić.

Prezes PKN Orlen wyjaśnia, że zakup Polska Press przebiegał zgodnie z prawem i decyzją UOKiK. W związku z tym obecnie koncern ma prawo do „wykonywania bycia właścicielem, prawo do wykonywania udziałów w tym zakresie i my w pełni zarządzamy Polską Press”.

Zaznacza, że Orlen nie mógłby przejąć udziałów, gdyby sąd podjął tę decyzję w trakcie ich przejęcia.

- „Natomiast w momencie, kiedy już nastąpiło przejęcie, mamy prawo jako właściciel do wykonywania w tym zakresie prawa”

- mówi.

Wobec tego Daniel Obajtek zapowiedział, że Orlen będzie dalej zarządzał nabytą spółką.

- „Mamy pełne prawo tą spółką zarządzać i będziemy tą spółką zarządzać. Nie możemy w żaden sposób tego wykonawać, bo stracilibyśmy sterowność tą spółką. Praktycznie za rok, dwa, być może mogłaby stracić płynność i iść w kierunku wręcz upadłości. Stosujemy się do prawa i mamy pełne uzasadnienie w tym zakresie”

- podkreślił.

Zaznaczył, że w jego ocenie decyzja sądu ma charakter polityczny i nie jest poparta żadnymi przesłankami prawnymi.

kak/TVP Info