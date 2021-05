Dania kończy lockdown. Od piątku otwarte prawie wszystko

Już w najbliższy piątek Dania zniesie niemal wszystkie restrykcje związane z rozwojem pandemii koronawirusa. Duńskie partie uzgodniły, że zamknięte pozostaną jedynie kluby nocne i dyskoteki.

Zmiany oznacza, że znów funkcjonować będą parki rozrywki czy sauny. Do tradycyjnego nauczania wracają też szkoły. Etapami powracać będą do pracy osoby, które pracowały do tej pory z domu. Od 1 sierpnia w biurach będą już wszyscy.

Co więcej, od 1 czerwca wycofywany też będzie paszport koronawirusowy, który potwierdzał zaszczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał po przebyciu choroby. Do tej pory był on konieczny aby wejść chociażby do muzeum. Teraz nie będzie wymagany przed wejściem do biblioteki. Do sierpnia ma też zniknąć obowiązek noszenia maseczek w miejscach, gdzie trudno o zachowanie dystansu.

