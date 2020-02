Dane KE o wzroście polskiej gospodarki. Premier Morawiecki: To jest bardzo mocny wzrost

Jak poinformował Mateusz Morawiecki powołując się na dane Komisji Europejskiej, w ciągu następnych dwóch lat Polska będzie rozwijać się na poziomie 3,3 % PKB. "To jest bardzo mocny wzrost" - skomentował premier podczas konferencji prasowej w Gliwicach.

"My chcemy dbać o to, żeby polskie firmy nie były poszkodowane na jednolitym rynku europejskim. Podstawą wartości tego przedsiębiorstwa i polskiej gospodarki są ludzie. Polskie produkty to produkty wysokiej jakości. Nic dziwnego, że mamy coraz lepszy bilans handlowy. Dzięki temu budżet jest w bardzo dobrym stanie. Mamy też informacje dot. bilansu płatniczego. Rachunek bieżący pokazuje miarę konkurencyjności. Tutaj nigdy nie było tak dobrych wiadomości. GUS przekazał, że mamy 1,1% nadwyżki na rachunku bieżącym"