Czyżby Szwedzi jednak mieli rację nie wprowadzając drastycznych obostrzeń?

Maria Blaszczyk 25.4.20 20:50



No dobrze.

Tylko że tam się spora część populacji uodporniła i już pewnie nie zachoruje.

W Polsce - nie.

Co oznacza, że Szwecja zaraz może wracać do normalnego życia, a w Polsce potrwa to +/-6 razy dłużej.

A ludzi umrze zapewne więcej, bo po pierwsze, oni wszystkich jak leci wpisują w tę statystykę, jeśli tylko zakaszleli, a w Polsce potrzebny jest test, a do tego nikt się nie zastanawia, czy może jednak zabiła Cię cukrzyca albo sepsa - tylko sie dopisuje...

Po prostu, nikt nie ma potrzeby wygładzać statystyk, żeby ładniej wygladały...



Niby jak niszczy 79% zarażonych, jak ponad 3 mln ma juz przeciwciała? To by było ponad 2,3 mln trupów...