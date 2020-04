Czym są sakramentalia? Ciekawy numer ,,Egzorcysty''

Sakramentalia nie są konieczne do zbawienia, ale skutecznie uświęcają każdy aspekt naszego życia. Do sakramentaliów zalicza się błogosławieństwa, poświęcenia i egzorcyzmy.

Błogosławieństwa to obrzędy i modlitwy Kościoła z prośbą do Boga, to wyjednywanie łaski i darów dla osób i rzeczy, dla duszy i ciała. „Każdy, na mocy powszechnego kapłaństwa otrzymanego w chwili chrztu, może błogosławić innym ludziom”.

„Egzorcyzm to prośba skierowana do Boga, w imię Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone od napaści złego i uwolnione od jego wpływu”. Egzorcyzm wielki (uroczysty) może stosować tylko kapłan wyznaczony do tej posługi przez biskupa. „Egzorcyzmy proste to prywatne modlitwy, które mogą odmawiać wszyscy wierni”.