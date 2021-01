Od lat bardzo modna jest termomodernizacja budynków. A nowe domy powstają już z odpowiednim ociepleniem. Taka inwestycja zwyczajnie się opłaca, latem w budynku jest chłodniej, a zimą cieplej. To przekłada się bezpośrednio na wysokość rachunków za energię elektryczną i ogrzewanie. Nie wszystkie materiały izolacyjne są jednak równie skuteczne, dlatego pozostaje jednak pytanie, czym ocieplić dom aby był energooszczędny?

Czy to się opłaca - czyli jak ocieplenie domów wpływa na wysokość rachunków

Klimatyzacja w Polsce staje się coraz bardziej popularna, jednak większość osób inwestujących w izolację budynku myśli o oszczędnościach na kosztach ogrzewania. Nic w tym dziwnego, w odróżnieniu od kosztów klimatyzacji, za ogrzewanie zimą płacimy wszyscy. Temat ten staje się wręcz coraz bardziej nurtujący, z prostego powodu, koszty ogrzewania stale idą w górę. Drożeje zarówno gaz, prąd, jak i węgiel. Jedynym sposobem by je zmniejszyć, nie marznąć zimą, jest zadbanie o wydajną instalację i maksymalne ocieplenie.

Dobrze ocieplony budynek powinien mieć szczelnie drzwi i okna, przez które lubi uciekać ciepło. Niezmiernie ważna jest jednak izolacji dachu i ścian. W zależności od technologii budowy domu przez niezaizolowane ściany może uciekać między 25% a 35% ciepła, co przełoży się mniej więcej o tyle wyższe rachunki za ogrzewanie.

Ocieplenie budynku to duży jednorazowy wydatek, ale stanowi inwestycję na lata i przekłada się na wiele lat dużo niższych rachunków. Warto wziąć to pod uwagę i wybrać możliwie najlepszą opcję izolacji, bo to inwestycja na lata, która z całą pewnością się zwróci. Jeśli decydujemy się na budowę nowego domu na podstawie indywidualnego czy gotowego projektu warto zwrócić na to uwagę architekta już podczas projektowania. Wybór energooszczędnego projektu domu jednorodzinnego (który nie musi być droższy od standardowego) jest najlepszą decyzją. Takie projekty domów można znaleźć na stronie https://www.mgprojekt.com.pl/

Materiały izolacyjne - w czym można wybierać?

Najbardziej popularne na rynku są dwie metody ocieplania domów: za pomocą styropianu lub wełny mineralnej. Warto jednak wiedzieć, że wybór jest o wiele szerszy, eksperci od ocieplania zwracają również uwagę na takie materiały jak:

pianka PUR,

styropian grafitowy,

polistyren ekstrudowany XPS,

ekofiber,

aerożel,

płyty pilśniowe.

Te materiały będą się różniły nie tylko ceną, skutecznością izolacji czy trudnością ułożenia na ścianach, ale także właściwościami ognioodpornymi, pochłanianiem wilgoci, czy ekologią. Co ważne ocieplenie budynku nie zawsze może być wykonywane po zewnętrznej stronie ścian (np. z uwagi na wymogi konserwatora zabytków). Jednak odpowiedni dobór materiałów pozwala ocieplić budynek nawet od wewnątrz, choć efekty są zwykle nieco słabsze.

Najbardziej popularne materiały izolacyjne - porównanie

Pomimo tego, że co jakiś czas pojawiają się nowe metody ocieplania budynków nadal do najczęściej wybieranych materiałów należą styropian, wełna mineralna oraz pianka PUR. Wszystkie te metody mają swoje wady i zalety, bywa też, że nie sprawdzają się równie dobrze we wszystkich sytuacjach.

Materiały izolacyjne różnią się od siebie nie tylko współczynnikiem przewodnictwa ciepła, ale również takimi parametrami jak nasiąkliwość czy ciężar. Różny jest też czas układania takiego ocieplenia.

Wełna mineralna jest najtrudniejsza w układaniu, przez co izolacja budynku z użyciem tego materiału trwa najdłużej. Eksperci podają, ze ocieplenie około 250m2 taką metodą trwa około 5 dni. Wbrew pozorom ocieplenie styropianem nie jest wiele szybsze, taką powierzchnię można ocieplić w 4 dni. Najszybsza tutaj okazuje się pianka PUR, którą doświadczona ekipa fachowców na taką powierzchnię może położyć nawet w 1 dzień.

Patrząc na właściwości izolacyjne szukamy zawsze jak najniższego współczynnika lambda. Najsłabiej tu wygląda styropian, którego współczynnik przewodnictwa ciepła wynosi między 0,034 do 0,046, nieco lepiej jest w przypadku styropianu, gdzie ten współczynnik wynosi między 0,032 a 0,045. Najniższym współczynnikiem przewodnictwa ciepła może się pochwalić pianka PUR, dla które wynosi on między 0,020 a 0,039.

Materiały izolacyjne różnią się również wagą i nasiąkliwością. Wełna mineralna ma bardzo dużą nasiąkliwość i właśnie dlatego może też sporo ważyć. Styropian i pianka PUR charakteryzują się bardzo niską nasiąkliwością przez co ich wagi są niższe.

Wełna mineralna ceniona jest za niepalność, dlatego polecana jest do ocieplania zwłaszcza konstrukcji szkieletowych, drewnianych. Styropian i pianka są natomiast łatwopalne. Styropian do tego jest dość mało elastycznym materiałem, przez co ma kiepskie właściwości akustyczne. Pod tym względem dużo lepiej sprawdzają się wełna mineralna i pianka PUR.