Czym jest spowiedź świętokradzka?

Eva 19.12.19 11:39

a ten ksiadz co siedzi w spowiedzi to mozna od razu zobaczyc ze to czlowiek z powolania? bo ta spoweidz swietokradzka moze byc po obu stronach. Zaufanie do ksiezy niestety bardzo zmalala a za to sa sami ksieza odpowiedzalni i kosciol katolicki skoro sie to wszystko toleruje ten caly Watykan co to jest?korupcja zboczenia seksualne walka o wladze i karyjere