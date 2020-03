Czym jest katolicyzm otwarty i kto go głosi? Andrzej Pilipiuk odpowiada

bogdanus 30.3.20 13:01

Moderniści zmieniają KK na przystosowanie do świata. Tradycjonaliści postępują zgodnie z wiekową tradycją. Tradycja w KK jest dziedzictwem Ducha Świętego, który prowadzi KK przez wieki. Nie możemy zdradzić dziedzictwa KK, to tak jakbyśmy zdradzili Jezusa i pocieszyciela Ducha Świętego który nas wszystkiego uczy.

Postęp wszystkich nieszczęść ludzkości jak; wojny, zarazy, kataklizmy itd; wynikają z grzechu w którym ludzkość pogłębia się z własnej winy. Im więcej grzechu tym większy dostęp szatana do człowieka i większy wpływ na jego ziemskie życie. Czego obecnie doświadczamy.

Obecna zaraza mimo tragedii ludzkości jest błogosławieństwem dla świata. Jest to czas oczyszczenia i miażdżenie głowy szatana przez Maryję. Niszczy ona struktury, władzę walczących z Bogiem. W mentalności ludzkości zajdzie zmiana i niektórzy dawni wrogowie Boga, zaczną modlić się do niego.