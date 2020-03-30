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Czym jest katolicyzm otwarty i kto go głosi? Andrzej Pilipiuk odpowiada 30.03.2020, 11:55
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andrzej pilipiuk
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Screenshot Youtube - PCh24TV · Polonia Christiana
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Czym jest katolicyzm otwarty i kto go głosi? Andrzej Pilipiuk odpowiada

3Dodaj komentarz

  • 30.3.20 12:19

    Katolicyzm, jak sama nazwa wskazuje, jest Kościołem powszechnym, czyli otwartym: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody". Jak to zwykle bywa z Mistrzem Kłamstwa, katolicyzmem otwartym nazwał on katolicyzm zamknięty na Boga, taka mała, ulubiona przez niego perwersyjka!

  • Randki kamerki pokazy skype! 30.3.20 12:46

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  • bogdanus 30.3.20 13:01

    Moderniści zmieniają KK na przystosowanie do świata. Tradycjonaliści postępują zgodnie z wiekową tradycją. Tradycja w KK jest dziedzictwem Ducha Świętego, który prowadzi KK przez wieki. Nie możemy zdradzić dziedzictwa KK, to tak jakbyśmy zdradzili Jezusa i pocieszyciela Ducha Świętego który nas wszystkiego uczy.
    Postęp wszystkich nieszczęść ludzkości jak; wojny, zarazy, kataklizmy itd; wynikają z grzechu w którym ludzkość pogłębia się z własnej winy. Im więcej grzechu tym większy dostęp szatana do człowieka i większy wpływ na jego ziemskie życie. Czego obecnie doświadczamy.
    Obecna zaraza mimo tragedii ludzkości jest błogosławieństwem dla świata. Jest to czas oczyszczenia i miażdżenie głowy szatana przez Maryję. Niszczy ona struktury, władzę walczących z Bogiem. W mentalności ludzkości zajdzie zmiana i niektórzy dawni wrogowie Boga, zaczną modlić się do niego.

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