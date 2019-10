Czy wybory były uczciwe? Jest raport PKW

Sariel 28.10.19 20:09

Trudno się dziwić członkom PO, którzy walczą o koryto, ale ci, którzy popierają jeszcze tych przestępców i najgorsze zło, to ciemnota części POgłowia polskiego społeczeństwa, których zaślepienie, głupota i nienawiść do wszystkiego co normalne jest zdumiewające !!!