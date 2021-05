Czy ,,Warto Rozmawiać'' wróci na TVP? Pospieszalski wyjaśnia

Program "Warto rozmawiać" został parę tygodni temu w ostatniej chwili zdjęty z anteny TVP. Jako powód podano nieobiektywność materiału, czemu zaprzeczyli twórcy programu. Nawiązał się spór z TVP. Czy Warto rozmawiać wróci do telewizji publicznej? Na to pytanie odpowiedział sam twórca programu Jan Pospieszalski.

– Decyzje są podjęte, że wracamy na antenę. Kiedy? Dokładnie trudno mi odpowiedzieć. Być może nastąpi to jeszcze w maju - powiedział Pospieszalski.

- Okazuje się, że redakcja „Warto rozmawiać”, to nie tylko my, ale to również wy. Dlatego że nadsyłacie nam taką niesamowitą ilość rożnych faktów, opowieści, informacji o tym, co dzieje się w Polsce. My oczywiście korzystamy z tego, to jest gigantyczny potencjał, wielki kapitał. Za to Wam bardzo serdecznie dziękujemy. W tych mailach, w tych tweetach jest też często pytanie: czy wrócimy na antenę, czy otwieramy kanał na YouTube, czy otwieramy alternatywny środek przekazu? Uważam, że nie. Telewizja publiczna jest telewizją publiczną i uważam, że powinno być w niej miejsce dla takiej wrażliwości jak nasza i wasza. Stąd nieustanny nacisk i presja na to, abyśmy wrócili na antenę ma sens - kontynuował Pospieszalski.

- I mam uwaga dobrą wiadomość: to również dzięki wam, dzięki waszej huraganowej odpowiedzi, być może również to wpłynęło, a wręcz jestem przekonany, że to miało ogromny wpływ na decyzję, że wracamy. Decyzje są podjęte, że wracamy na antenę. Kiedy? Dokładnie trudno mi odpowiedzieć. Być może nastąpi to jeszcze w maju. Zapowiadamy też i liczymy na to, że Telewizja Polska dotrzyma słowa i po wakacjach będzie jakieś nowe otwarcie, odświeżenie formuły programu na co już teraz trzeba się nastawić - zakończył.

Co dalej z programem? Odpowiadamy...https://t.co/IkVfIAjWGd

— Warto Rozmawiac (@WartoRozmawiac) April 30, 2021

jkg/twitter