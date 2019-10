Czy w ten piątek wolno jeść mięso? Odpowiadamy!

Tylko PRAWICA 30.10.19 10:36

Dalej nie rozumiem o co wam chodzi z tym postem drodzy katolicy.



Oryginalnie post to wstrzemięźliwość od uciech i zabaw, a nie od mięsa. Ze wam się utrwaliło że mięso to jakiś luksus, to już tylko wynika z waszej wizji świata.



Na przykład w prawosławiu post obejmuje wszystkie produkty zwierzęce, czyli mięsa w tym ryby, jajka, czy mleko. Podobnie w innych odłamach chrześcijaństwa, katolicyzm jest dość wyjątkowym odłamem który nie dość że drugie przykazanie ma inne, to i sposób poszczenia ma bardzo liberalny.