Czy UE znowu zaostrzy cenzurę internetu?

Centrum Cyfrowe przypomina, że „obowiązek filtrowania treści budził [...] sprzeciw w trakcie europejskiej reformy prawa autorskiego – dyrektywa wprowadziła taki obowiązek, ale obecnie Trybunał Sprawiedliwości UE bada zgodność tego obowiązku z Kartą Praw Podstawowych. [...] w związku z pracami nad powstającym obecnie Kodeksem Usług Cyfrowych, pomysł filtrowania treści może pojawić się również w dalszych propozycjach Komisji. Filtrowanie treści prowadzi przede wszystkim do niebezpiecznej prywatyzacji egzekucji prawa i przekazania w ręce prywatnych podmiotów decyzji o tym, co jest nielegalną treścią a co nie. Druga propozycja może z kolei doprowadzić do sytuacji, w której małe organizacje czy firmy zdecydują się na zakończenie świadczenia usług hostingowych (np. w postaci repozytorium gdzie użytkownicy mogą wrzucać swoje treści), gdyż nie będą w stanie tak szybko odpowiadać na wezwania władz co do usunięcia treści (szczególnie w sytuacji, gdy ponad 99% platform nigdy nie jest celem propagandy terrorystycznej)”.