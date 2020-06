Czy Trzaskowski popiera legalizację kazirodztwa?

Polak Ateista Dumny Gej 13.6.20 12:14



Metoda na LGBT nie wypaliła sondaże Doopka dalej grubo poniżej oczekiwań...



Teraz metoda na kazirodztwo również nie pomoże PiSdzielce lepiej się już pogódźcie z tym, że Doopek nie ma szans wygrać w I turze. Wejście Trzaskowskiego do II tury oznacza 100% pewność przegranej Długopisa, a to dlatego, że Trzaskowski zgarnia w spadki wyborców Hołowni, Kosiniaka oraz Biedronia. Długopis w tym układzie jest bez szans



szykujemy się na #duda is over party