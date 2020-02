Czy Tokarczuk powinna zapłacić podatek od Nobla? Zandberg uważa, że powinna zapłacić.

J.P🧶 5.2.20 17:24

Gdyby to Antoni dostał Nobla w kategorii: najciekawsze śledztwo pięćdziesieciolecia.

To po pierwsze nie byłoby artykułu na frondzie.

Po drugie starano by się o tym nigdzie nie wspominać co by złe lewactwo nie rozdmuchalo tej wieści.

Po trzecie, jeśli wiadomość dostała by się do mediów to Jarosław z uśmiechem sfinansowalby z budżetu tą opłatę gdyż noblista to dobro narodowe..

.. no ale to tylko jakaś Tokarczuk czy Tokarczyk w ogóle z nie polskim nazwiskiem.