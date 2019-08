Czy to im się nigdy nie znudzi?! Holland straszy totalitaryzmem, faszyzmem i... Kaczyńskim

Manipulowanie martyrologią to jedno. Równie paskudne jest to, że głosem "suwerena", Polska - podobnie jak Turcja i Rosja, żeby podać dwa inne kolosy demokracji na glinianych nogach - uparcie i agresywnie odmawia poważnej rozmowy na temat swoich historycznych przewin oraz na temat żenującego stanu praworządności. To nie duma i godność, tylko głupota i podłość - wobec własnych obywateli, których te państwa krzywdziły i w dalszym ciągu krzywdzą. Duma i godność wspólnoty biorą się z poczucia własnej, prawdziwej wartości, które może być zbudowane tylko w szczerych relacjach i wzajemnym szacunku. Rząd PiSu osiąga odwrotny efekt dając na każdym niemal kroku powody do wstydu i zażenowania przez bezprecedensowe draństwo, bezczelność i zakłamanie partii rządzącej, jej sojuszników i przedstawicieli we władzach państwa. Historia jest tylko jedną z ich licznych ofiar - stają w jednym rzędzie z ONR, endecją i PRLowskimi komunistami w rodzaju Moczara, próbując zastraszyć społeczeństwo, by nie było nadmiernie dociekliwe i nie nazywało rzeczy po imieniu.

