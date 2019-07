Czy synod ds. Amazonii otworzy Kościół na szamanów?

JONASIK 25.7.19 12:42

Jestem za "inkulturacją rytuałów związanych z wodą"

U nas dodamy kreseczkę i gotowe.

Mamy dużo rytuałów związanych z tym boskim napojem.

Fajnie, że kościół włączy to do doktryny.

To wino, już stało się nudne.