Czy rząd PiS już nad tym pracuje?

Jak podaje agencja Reutera, „zgodnie z projektem budżetu na 2020 r. Włochy spodziewają się 600 mln euro rocznych wpływów z nałożenia 3-proc. daniny na transakcje internetowe”, bowiem płacić będą musiały wszystkie firmy, które osiągają łącznie co najmniej 750 mln euro rocznych przychodów, a we Włoszech ich obroty z usług cyfrowych przekraczają 5,5 mln euro, bez względu na to, gdzie mają swoją siedzibę.