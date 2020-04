Czy rok szkolny będzie zakończony zdalnie?

JR 10.4.20 11:57

Uczenie zdalne w aktualnych warunkach jest koniecznością. Jestem nauczycielem emerytem. Wiem z doświadczenia ile niektóre dzieci wymagają pomocy zwłaszcza z przedmiotów ścisłych, bowiem nie wszystkie rodzą się najzdolniejsze. Ile nauczyciel musi tłumaczyć przy tablicy aby znany wzór przekształcić i zastosować go praktycznie do rozwiązania zadania. Sam pomagam (to nie znaczy daje gotowe rozwiązanie) wnuczce z matematyki z działu ułamki. Powoli, stopniowo. Wszystko zrozumiała i daje sobie dobrze radę. Czy wszystkie dzieci mogą mieć fachową pomoc? Chyba nie. Dobrze, że telewizja przyszła rodzicom z pomocą. Czy na podstawie zdalnego uczenia nauczyciel jest w stanie wystawić obiektywną ocenę? Mam pewne wątpliwości. Jeżeli nauczyciel uczy danego ucznia dłużej to wie na co go stać, ale jeżeli nie to ocena może nieobiektywna bo nie da się sprawdzić dokładne czy wykonane zadanie, rozwiązany test jest samodzielny.