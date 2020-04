Czy Putin umrze z powodu koronawirusa (politycznie)?

Po 11, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY 18.4.20 11:10



To wszystko jest oczywiste, no przynajmniej dla mnie.

Dziwi mnie coś innego.

Totalna abdykacja KK.

Co jak co to ale kościół powinien czuć się jak ryba w wodzie w czasie kryzysu. Ludzie bojący się o zdrowie, życie, pracę są idealnym targetem

Są narzędzia (np.frądla), a tu cisza, te same pierdowate artykuły o niegnijących świętych i kłopotach Putina.

Coś mi się wydaje, że KK faktycznie przestał istnieć.

To smutne, bo z KK jest zdecydowanie weselej :((