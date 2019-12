Czy prezydent pomoże Śpiewakowi? Jest odpowiedź

Za bulwersujący uznał prezydent Andrzej Duda wyrok, jaki zapadł w sprawie Jana Śpiewaka. Aktywista zapowiedział, że złoży wniosek do prezydenta o ułaskawienie. Andrzej Duda zapewnił, że sprawę dokładnie zbada, jeśli taki wniosek wpłynie.



Jeżeli odpowiedni wniosek zostanie do mnie złożony, to z całą pewnością sprawa będzie wnikliwie zbadana - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda pytany, czy rozważa ułaskawienie aktywisty miejskiego Jana Śpiewaka.