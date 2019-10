Czy powstanie POKOnfederacja? Mocna wypowiedź prezesa PiS!

rr 8.10.19 17:01

KORWINA-MIKKE POPIERAJĄ ROSYJSCY EKSPERCI WOJSKOWI I ENERGETYCZNI.

Jak pisze cztery dni temu rosyjska „Prawda”,

Dyrektor Programów Strategicznych Instytutu Strategii Narodowej Rosji Jurij Sołozobow

bardzo chwali Korwina-Mikke jako „godnego szacunku”.

„Prawda” pisze „W Polsce są siły, które stawiają na sojusz z Rosją. Konfederacja prawdopodobnie wejdzie do Sejmu na wyborach 13 października”.



Ten wspierający Mikkego Jurij Sołozobow i Instytut Strategii Narodowej Rosji - instytut ten zajmuje się, jak informuje na swojej stronie, "zagadnieniani kompleksu przemysłu obronnego Federacji Rosyjskiej i kompleksu przemysłu paliw i energetyki" Link http://www.instrategy.ru/about/

Link do "Prawdy" z tą informacją: https://www.pravda.ru/world/1438156-oppo/



Intytut ten, który popiera Korwin-Mikkego ma też jako jeden z głównych 4 celów "analizę ryzyka i zagrożeń bezpieczeństwa narodowefo Rosji" (анализ рисков и угроз национальной безопасности РФ) czyli to jeden z oddziałów KGB.



Ten Jurij Sołozobow jest jednym z 4-ch dyrektorów tego instytutu (http://www.instrategy.ru/about/team.htm). Wcześniej w latach 2005-2011 był "Dyrektorem Projektów Specjalnych" (директор по специальным проектам).