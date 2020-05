Czy Polska wypowie Konwencję Stambulską?

Maria Blaszczyk 14.5.20 14:37



Jak można tak manipulować??

"W zakresie definiowania płci czytamy tam:

- „płeć społeczno-kulturowa” oznacza społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn"..



No więc tu jest zdefiniowana nie "PŁEĆ", tyko "GENDER", po polsku "płeć społeczno-kulturowa".

Niezbyt to zgrabne pojęcie, ale odrębne o d "PŁCI"...



To tak jakby nie widzieć różnicy między "ewolucją" a "ewolucją społeczną".

Albo "epidemią" a "epidemią strachu".



Są to pojęcia wskazujące na pewne wspólne cechy, ale jeden odnosi się do pojęcia biologicznego - a drugi - społeczno-kulturowego...





No a czy kultura, religia tradycja lub zwyczaje powinny usprawiedliwiać przemoc?