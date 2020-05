Czy Polska będzie miała broń jądrową? Rosja wściekła, Niemcy się niepokoją

Typowe dyplomatyczne stroszenie piórek. Polska nie będzie miała żadnej z takich broni. Będzie miała co najwyżej jednostki USA dysponujące bronią jądrową stacjonujące na terenie Polski i to może wkurzać Rosjan. W zamian rozmieszczą rakiety średniego zasięgu z głowicami atomowymi w Kaliningradzie i to będzie dużo bardziej niebezpieczne dla NATO. Co do Polski i naszej armii: przecież nawet nie mamy kodów serwisowych do własnych F-16. :-D

