Czy polscy żołnierze wrócą z Afganistanu przed Bożym Narodzeniem?

Prezydent USA Donald Trump ogłosił dużą redukcję wojsk NATO w Afganistanie. Operacja wycofania kontyngentu ma zostać przeprowadzona jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Do sprawy odniósł się także sekretarz NATO Jens Stoltenberg, który stwierdził, że oddziały innych krajów w ramach NATO także mogą zostać wycofane, jeśli wojska USA się wycofają.

Z kolei misja żołnierzy polskich ma wygasnąć 31 grudnia 2020.

We should have the small remaining number of our BRAVE Men and Women serving in Afghanistan home by Christmas!