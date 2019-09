Czy PiS zaskarbi sobie zaufanie klasy średniej?

O tej części Polaków krąży stereotyp, jakoby sprzeciwiała się ona programom socjalnym. Jest to grupa postrzegana jako posiadająca stabilny status ekonomiczny i stałe dochody. Stąd wydaje się, że klasę średnią będzie interesować bardziej wizja niższych składek i podatków. Prawo i Sprawiedliwość, choć już przegłosowało obniżkę PIT, nie rezygnuje z transferów społecznych. Czy zatem partii rządzącej nie uda się pozyskać przynajmniej części elektoratu z klasy średniej, kojarzonej raczej z beneficjentami wolnego rynku, którzy do wszystkiego doszli ciężką pracą?

"Za obniżeniem podatków, co musi się skończyć mniejszymi wydatkami, opowiada się 32 proc. w klasie średniej w porównaniu do 29 proc. członków klasy niższej. Co innego klasa wyższa, gdzie za wariantem „niższe podatki, ale mniejsze wydatki” opowiada się ponad połowa, bo 51 proc. pytanych"-czytamy na portalu Forsal.pl, który dotarł do raportu PIE. Klasa średnia byłaby usatysfakcjonowana utrzymaniem obecnego stanu: zarówno stawek, jak i wydatków na dzisiejszym poziomie.