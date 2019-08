Czy on wie co pisze?! Sienkiewicz porównuje Polskę za PiS do... ZSRR za Stalina

Moni 16.8.19 20:17

No i co, że ten cały Bartłomiej Sienkiewicz to prawnuk wielkiego Henryka Sienkiewicza? On swojemu przodkowi do pięt nie dorasta. Co więcej, takich potomków jak obecny Sienkiewicz, wielki Henryk Sienkiewicz dobitnie scharakteryzował w "Potopie" w scenie pod Ujściem, 25 lipca 1655 r. Biorąc pod uwagę ówczesne intencje wielkiego pisarza, tego swojego obecnego, pożal się Boże potomka, chyba bez wątpienia umieściłby w obozie niejakiego Hieronima Radziejowskiego. Ci, którzy z lat szkolnych pamiętają wielką i patriotyczną literaturę Henryka Sienkiewicza dobrze też wiedzą, że określanie swojej Ojczyzny państwem teoretycznym i "h..j, d...pa i kamieni kupa" nie było nigdy w stylu wielkiego pisarza, za to jest rynsztokową manierą jego zdeprawowanego moralnie potomka. Ot, wielką miarą przodków nigdy nie powinno mierzyć się nikczemności ich potomków.